При одном условии в России элиты будут недовольны президентом, считает эксперт.

Если в Украине в течение двух-трех месяцев наступательные операции нашей армии будут очень успешными, то в России это серьезно ослабит президента Владимира Путина.

В таком случае в главе РФ разочаруется не только населения, но и возникнет недовольство среди элит, которые уже начинают сомневаться в целесообразности войны с Украиной, рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью obozrevatel.com.

"...Если наступательные операции будут иметь очень большой успех в течение 2-3 месяцев, это очень ослабит путинский режим и самого Путина...", - сказал собеседник.

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По его мнению, в таком случае может возникнуть вопрос устранения нынешнего президента РФ и переговоров элит страны с украинскими и западными представителями насчет демилитаризации российской территории и выплат репараций Киеву.

Ранее российский оппозиционер Дмитрий Гудков прогнозировал, что в РФ возможны массовые протесты только после раскола местных элит.

Война Украины с Россией - важнейшие новости

Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил, что в Украине РФ проводит "спецоперацию" якобы для "демилитаризации" и "денацификации". На самом же деле российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину, захватывали населенные пункты, но получили достойный отпор.

Вооруженные силы Украины в конце августа пошли в контрнаступление. По состоянию на 14 октября в нашем государстве уже освободили от оккупантов 1 тыс. 620 населенных пунктов.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что, вероятно, власти РФ создают информационные условия для оправдания запланированного отступление своих оккупационных войск и сдачу армии Украины значительных территорий Херсонской области.

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