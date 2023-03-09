Впрочем, власти Варшавы не видят никаких проблем в работе центра.

Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в одном из пунктов массового размещения в Варшаве (Польша). По словам украинцев, они подвергаются там еще и психологическому насилию.

Как пишет The Warsaw, центр размещен в помещении театра, который не работает. Его переоборудовали, чтобы разместить украинцев. Пункт подотчетен столичной мэрии.

По словам украинцев, в этом пункте якобы проживают почти 300 человек. Для них оборудовали только один санузел и кухню. В каждой комнате размещают по восемь человек, а большие семьи нередко разделены в разных комнатах.

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Людям предлагают спать на полевых раскладушках, расположенных крайне близко друг к другу. Несмотря на то, что санузлом в центре один для трех сотен человек, на стенах есть грибок. С ним никто не борется.

Проживание в центре гарантирует беженцам питание. Людей действительно кормят, но нередко дети жалуются на боль в животе после приема этой пищи. Кроме того, график питания противоречив, ведь завтраки подают в 9 утра. В это время большинство жителей центра уже на работе.

Украинцы утверждают, что персонал довольно часто свысока с ними общается, а ощущение безопасности центр им не дает. Жителей центра довольно часто заставляют убирать общие помещения, в частности кухню, столовую и двор центра, а в случае отказа беженцам дают так называемое предупреждение. В случае получения двух таких предупреждений людей выселяют.

На территорию центра запрещено приглашать посторонних людей, даже если это родственники.

Жалобами беженцев занимается юрист. Специалист обратилась к уполномоченному по гражданским правам Польши с требованием принять меры в отношении персонала и администрации центра для беженцев. Кроме того, о ситуации в центре уже знают в мэрии Варшавы. Чиновники убеждают, что условия в Центре соответствуют регламенту, а жалоб о ненадлежащем обращении с жильцами они ранее не получали.

В августе 2022 года центр успешно прошел проверку. По словам чиновников, ведутся работы по предоставлению услуг по питанию.

Украинские беженцы в Польше

Польша-одна из стран, которая приняла больше всего украинских беженцев. Польские власти ввели несколько этапов поддержки беженцев, а граждане страны всячески им помогали. Украинцам, которые бежали от войны, предлагали бесплатный проезд на транспорте по всей Польше, бесплатное жилье, питание, социальную и гуманитарную помощь.

Украинцы достаточно быстро адаптировались и принялись за поиск места трудоустройства. Сообщалось, что 84% украинских беженцев в Польше уже нашли себе работу. Более четверти беженцев сделали это в первый месяц после своего прибытия в страну.

С марта 2023-го года проживания в центрах приема беженцев стало платным для украинцев.

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