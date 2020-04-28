Рамадан на карантине: как мусульмане проводят месяц поста (фоторепортаж)

У мусульман начался священній месяц Рамадан.

В четверг, 23 апреля, с заходом солнца у мусульман начался священный месяц Рамадан. Он является важнейшим в году для последователей ислама и одним из 5 столпов, на которых держится ислам.

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Месяц Рамадан – это время, когда мусульмане сосредотачиваются на своей вере, проводят ежедневную пятикратную молитву (намаз), делают пожертвования нуждающимся.

Также в Рамадан желательно совершить паломничество в Мекку. Это священное место для всех верующих, которое находится в Саудовской Аравии.

Однако в условиях карантина сделать это невозможно. Власти приняли решение закрыть мусульманские святыни, включая Мекку, Медину и мечеть Аль-Акса.

Между тем, несмотря на пандемию коронавируса во многих мусульманских городах смягчили карантин в связи с Рамаданом. Как видно на фото, люди зачастую пренебрегают правилами, молятся без соблюдения безопасной дистанции и не всегда носят маски.

Напомним, что в мире заражены коронавирусом более 3 млн человек, скончались от осложнений инфекции 207 тыс., вылечились 882 тыс. пациентов. Наибольшее количество жертв зафиксировано в США 55,4 тыс., инфицированы почти 1 млн граждан страны, 15 тыс. находятся в критическом состоянии.

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