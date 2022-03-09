Президент России стал необщительным еще в 11 лет.

Президент России Путин, начавший полномасштабное вторжение в Украину, стал необщительным еще в 11 лет. Его учительница Вера Гуревич заметила изменения и пыталась ему помочь. Однако другие же считали Путина "подлым и неорганизованным".

Воспоминания учительницы о Путине можно найти в его биографической книге "От первого лица", передает Mirror.

Вера Гуревич была учительницей Путина и когда тот был подростком, она заметила, что он "пошел по ложному пути". В 11 лет он стал необщительным. В своей книге Путин также признавался, что в детстве был "хулиганом" и странно себя вел.

В интервью, которое было опубликовано в биографии Путина, его учительница говорила, что в шестом классе он "поставил перед собой цель". Гуревич видела в нем потенциал, но эту симпатию разделяли не все. Другая учительница считала Путина "подлым и неорганизованным".

В книге Путин также писал, что ему нравилась школа до тех пор, пока ему удавалось быть "негласным лидером". Учительница заметила, что будущий президент страны-агрессора связался с плохой компанией и "шатался" по улицам, после чего она пыталась его исправить. Она осыпала его вниманием.

Тогда Путин начал заниматься спортом. Он избегал других учеников и не любил ходить на танцы, так как ему не нравилось общаться со сверстниками. Путин посвящал дзюдо много времени и хотел проявить себя в спорте, ставил для себя цели, писал он в своей книге.

В 2000 году, когда учительница Путина давала интервью, она заявила, что считает его "хорошим человеком". "Но он никогда не прощает людей, которые предают его или плохо с ним обращаются", - говорила Гуревич.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путину не сообщают о позоре армии РФ в Украине.

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