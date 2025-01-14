Салливан заявил, что США оказывают Украине эффективную поддержку.

Стратегические цели России на войне против Украины провалились. Тем не менее стоит подумать над тем, как добиться справедливого и устойчивого мира.

Об этом заявил советник по нацбезопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан в подкасте "The Ezra Klein Show" журналиста Эзры Кляйна.

"Многие люди говорят: "Эй, Россия неплохо справляется с этой войной". Но, по сути, стратегические цели России в этой войне провалились. Они не смогли взять Киев. Им не удалось уничтожить Украину. Им не удалось сломить НАТО", - сказал он.

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Салливан отметил, что возможность добиться справедливого мира для Украины есть. По его словам, для этого США необходимо продолжать предоставлять Киеву рычаги влияния, необходимые для получения хорошей сделки за столом переговоров.

"Именно это мы и пытаемся сделать в последние дни перед передачей эстафеты президенту Трампу", - подчеркнул он.

Салливан уверен, что стратегия администрации Байдена оказалась эффективной в подрыве амбиций России. Он добавил, что США помогли Украине остаться суверенным и жизнеспособным государством.

"И я верю, что существует возможность заключения сделки, и когда Украина будет готова поставить свою подпись под этим соглашением, мы сможем с гордостью заявить, что не навязывали суверенному, свободному народу диктуемый результат", - резюмировал советник.

Другие заявления Салливана

Ранее советник по нацбезопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять самостоятельное решение о том, необходимо или нет снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он подчеркнул, что это острая проблема.

Кроме того, УНИАН сообщал, что Салливан обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с призывом продолжать военную поддержку Украины. Он подчеркнул, что для того, чтобы добиться справедливого соглашения между Россией и Украиной, нужны "рычаги давления" на РФ.

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