Внутри Кремль раздирает борьба между путинскими элитами.

Президент РФ Владимир Путин больше не контролирует российское информационное пространство и не может это исправить.

Об этом речь идет в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Как отметили аналитики, пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила, что внутри Кремля идет борьба, в результате чего Путин потерял централизованный контроль над российским информационным пространством, и не может это исправить.

Она заявила, что Кремль не может создать современный аналог советского Информбюро с использованием сталинского подхода для централизованного контроля над информационным пространством РФ из-за борьбы между кремлевскими "элитами".

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Эксперты считают, что заявление Захаровой подтвердило несколько оценок ISW: что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина; что со временем Путин сильно уступил контроль над информационным пространством в стране и теперь не в состоянии принять решительные меры для восстановления этого контроля.

Российская пропаганда

С момента широкомасштабного вторжения Путин запустил масштабную пропагандистскую машину, чтобы оправдать перед населением войну против Украины. Главные кремлевские пропагандисты продолжают убеждать россиян, что так называемая "спецоперация" была очень необходима.

Так. российский пропагандист Дмитрий Пучков получил президентский грант на 19,3 млн руб. на свою пропагандистскую программу "Вечерний излучатель", которая будет выходить на платформе RuTube.

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