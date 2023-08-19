Сейчас на уровне 80 обстрелов в сутки они используют до 300 снарядов, а ранее это количество составляло 500.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечает, что российские оккупанты чувствуют логистическую "пропасть" и начинают тщательно экономить снаряды.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, изменились ли в течение недели действия, тактика и количество обстрелов врага.

"Действительно, отражается на их действиях нехватка логистическая. Когда они действительно чувствуют неподвезенные снаряды, и начинают тщательно экономить. Мы это видим", - отметила Гуменюк.

Видео дня

Она рассказала, что в некоторые дни прошлой недели "пропасть" в показателях обстрелов было до 40 обстрелов в сутки, а сейчас оккупанты пытаются снова подтянуть этот показатель до 80.

"Но при этом, количество снарядов в этих обстрелах значительно меньше, чем то, которое было в прошлые недели, когда они обстреливали 70-80 обстрелов в сутки и использовали 500 и более снарядов. Сейчас на уровне 80 обстрелов они используют 300 снарядов, к примеру", - сказала пресс-секретарь.

Проблемы с логистикой у оккупантов-что известно

Как сообщал УНИАН, на днях Гуменюк отмечала, что сейчас Крымский мост работает в ограниченном режиме и не обеспечивает полноценной логистики российских захватчиков.

Пресс-секретарь отметила, что некоторые автомобильные полосы функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. Железная дорога же работает по специальному режиму и очень ограниченно.

Таким образом, подчеркнула Гуменюк, максимально мощная мостовая артерия в настоящее время не обеспечивает полноценной логистики, как и другие "больные" мосты - Чонгарский и Генический, - они не могут обеспечивать полноценную потребность врага в логистике и снабжении.

Также ранее западные СМИ сообщали, что в РФ заканчиваются запасы современного оружия, и ей приходится ускорять производство, чтобы поддерживать интенсивность войны.

Вас также могут заинтересовать новости: