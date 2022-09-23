По словам Пескова, заседания должно пройти в середине дня.

Президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу, 23 сентября.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

"В середине дня... он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ", - сказал он. Видео дня

В 13:45 по Киеву пропагандисты ТАСС сообщили, что Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ организацию работы по патриотическому и нравственному воспитанию в школах и вузах. То есть о промывании мозгов с детства.

Вполне возможно, что на заседании Совбеза РФ Путин будет обсуждать ход объявленной им мобилизации.

Объявленная Путиным мобилизация в РФ: что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации в стране. По словам главы Минобороны РФ Шойгу, в российскую армию призовут 300 тысяч человек.

Ранее в РФ ввели в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Также для солдат появились наказания за добровольную сдачу в плен и мародерство.

Сразу после объявления мобилизации по российским городам прошла волна протестов. Акции запланированы и на завтра, 24 сентября.

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