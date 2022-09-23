Президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу, 23 сентября.
Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.
"В середине дня... он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ", - сказал он.Видео дня
В 13:45 по Киеву пропагандисты ТАСС сообщили, что Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ организацию работы по патриотическому и нравственному воспитанию в школах и вузах. То есть о промывании мозгов с детства.
Вполне возможно, что на заседании Совбеза РФ Путин будет обсуждать ход объявленной им мобилизации.
Объявленная Путиным мобилизация в РФ: что известно
21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации в стране. По словам главы Минобороны РФ Шойгу, в российскую армию призовут 300 тысяч человек.
Ранее в РФ ввели в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Также для солдат появились наказания за добровольную сдачу в плен и мародерство.
Сразу после объявления мобилизации по российским городам прошла волна протестов. Акции запланированы и на завтра, 24 сентября.