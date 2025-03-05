Он заявил, что этого не должно было случиться.

Кремлевский диктатор Владимир Путин решился на вторжение в Украину после "неудачного" вывода войск США из Афганистана, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе.

Он предположил, что Путин, таким образом, почувствовал в себе силы после решения администрации экс-президента США Джо Байдена.

"Когда Путин увидел, что произошло, я думаю, он сказал: "Ну, может быть, это мой шанс". Вот как все было плохо. Этого не должно было случиться. Крайне некомпетентные люди", - сказал Трамп, передает CNN.

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Кроме того, сообщается, что выход из Афганистана обернулся для Байдена "политической катастрофой": афганское правительство распалось, и к власти вернулись талибы. Трамп также подробно рассказал о взрыве у ворот Аббатства в международном аэропорту Кабула, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих.

Другие заявления Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что президент США объявил перед Конгрессом о "важном письме" от Зеленского. Упоминая войну России с Украиной, он снова напомнил о том, что погибли "миллионы украинцев и россиян" и что США дали на войну "сотни миллиардов долларов".

Кроме того, Трамп заявил, что в США студентов будут сажать за решетку за протесты. "Все федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты", - написал он.

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