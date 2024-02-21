В ведомстве отмечают, что такие действия выставляют Польшу в плохом свете.

Министерство иностранных дел Польши с глубокой озабоченностью отмечает во время недавних протестов фермеров появление антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он развязал.

"Такие действия выставляют в дурном свете Польшу, страну, которая первой оказала помощь вторгшейся в страну Украине, и поляков, принявших украинских беженцев. Важно отметить, что они также дискредитируют самих организаторов протесто", - указано в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши считают данную ситуацию попыткой захвата сельскохозяйственного протестного движения экстремистскими и безответственными группами, возможно, под влиянием российских агентов.

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"Мы призываем организаторов протестов, во имя здравого смысла и возможности реализовать требования, которые в значительной степени являются правильными, выявить и исключить из своего движения инициаторов подобных акций. Нынешнее положение польских фермеров - это результат агрессии Владимира Путина против Украины и дезорганизации мировой экономики, а не то, что украинцы защищаются от агрессии", - подытожили дипломаты.

Блокада границы Украины - последние новости

20 февраля польские фермеры расширили протесты на границе с Украиной. На акции протеста польских фермеров в Гожичках заметили баннер с надписью "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Генконсул Польши во Львове Элиза Звонкевич извинилась перед украинцами за действия поляков. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокировка границы с Украиной не являются политическим решением правительства, запретить фермерам протестовать они не могут.

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