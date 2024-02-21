Статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за публичное пропаганду фашистского или иного тоталитарного государственного устройства.

Полиция Польши открыла уголовное дело в отношении фермера, который во время акции протеста на границе с Украиной вывесил на своем тракторе советский флаг и плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила полиция Польши.

"Нарушение закона и разжигание вражды недопустимы! Немедленная реакция польской полиции на выступления со скандальными лозунгами во время протеста фермеров в Водзиславском районе. Полиция и прокуратура осуществляют деятельность согласно ст. 256 1 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении полиции в сети X.

По данным Deutsche Welle, указанная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за публичное пропаганду фашистского или иного тоталитарного государственного устройства или разжигание ненависти на почве национальных, этнических, расовых или религиозных различий.

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В свою очередь министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский сообщил, что баннер с призывом к Путину был "немедленно изъят и уничтожен".

В то же время в Сети публикуют информацию, что фермер, против которого открыли производство, зарегистрирован "ВКонтакте", а в "Миротворце" обозначен, как агент спецслужб России. Ранее он призвал прекратить поддержку Киева в войне против России.

Пограничная Блокада

20 февраля польские фермеры расширили протесты, в частности, на границе с Украиной. На акции протеста польских фермеров в Гожичках заметили баннер с надписью "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Звонкевич извинилась перед украинцами за действия поляков на границе.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокировка границы с Украиной не являются политическим решением правительства, запретить фермерам протестовать они не могут.

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