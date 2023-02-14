Ранее пособник Путина всячески отрицал свою связь с "фабрикой троллей".

Глава российской группы наемников Вагнера Евгений Пригожин заявил, что он основал и финансировал Агентство интернет-исследований, компанию, которую Вашингтон называет "фабрикой троллей", что вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее он признавал, что вмешивался в выборы в США, но его заявление идет дальше, чем раньше, в описании его конкретных связей с базирующимся в Санкт-Петербурге Агентством интернет-исследований (АИР), пишет Reuters.

"Я никогда не был просто финансистом Агентства интернет-исследований. Я это придумал, я это создал, я долго им руководил. Оно создано для защиты российского информационного пространства от хамской и агрессивной антироссийской пропаганды Запада", - рассказал Пригожин.

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Ранее пособник Путина всячески отрицал свою связь с "фабрикой троллей".

Издание напоминает, что впервые Пригожин попал под санкции Соединенных Штатов за его связи с Агентством интернет-исследований в 2018 году и был обвинен в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

Деятельность главы ЧВК "Вагнер": детали

Евгений Пригожин заявил, что более 10 миллионов граждан США подали заявки на вступление в "Группу Вагнера". Якобы именно это стало причиной для прекращения вербовки российских заключенных.

Также основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время войны продолжает очень хорошо зарабатывать на сомнительных бизнесах.

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений руководителю российской частной армии "Группа Вагнера" Евгению Пригожину.

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