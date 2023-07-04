Путин заявил, что Россия "выдерживает все "санкции и провокации" и что страна "поступательно развивается".

Президент России Владимир Путин поблагодарил союзников, которые выразили солидарность с Москвой после непродолжительного восстания в прошлом месяце, возглавляемого частной военной компанией "Вагнер".

Выступая на конференции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Путин поблагодарил лидеров, присутствовавших на саммите, за то, что они "выступили единым фронтом", сообщает CNN.

Лидер Китая Си Цзиньпин, президент Ирана Эбрагим Раиси и президент Беларуси Александр Лукашенко присутствовали на виртуальном собрании евразийских лидеров, организованном премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Саммит стал первым появлением Путина на мировой арене после попытки мятежа в июне.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям руководства России по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы высоко ценим это", - сказал он.

Путин добавил, что Россия "выдерживает все "санкции и провокации" и что страна "поступательно развивается".

Мятеж ЧВК "Вагнер" - детали

Попытка мятежа, организованная главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, стала самой большой угрозой для правления Путина с тех пор, как Россия начала свое вторжение в Украину. С тех пор давний российский лидер активизировал свои публичные выступления, усердно работая над восстановлением своего авторитета. Путин заявил в своем обращении, что русский народ выступил против восстания Вагнера.

"Солидарность и высокую ответственность за судьбу Отечества наглядно продемонстрировали российские политические круги и все общество, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа", - сказал он.

Хотя многие высшие официальные лица России поспешили выразить поддержку Путину, массовых протестов или других проявлений единства не было.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин впервые после мятежа вышел в публичное пространство, опубликовав новое аудиообращение к боевикам и сторонникам.