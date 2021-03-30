Пресс-секретарь Путина также заявил, что без Украины конфликт на Донбассе "не решить".

В Кремле заявили, что без Украины конфликта на Донбассе не решить, в то же время обострившуюся ситуацию на Донбассе планируют обговорить лидеры Франции, Германии и России Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, получится ли без участия Украины на конференции решить вопрос об обострившейся ситуации на Донбассе, Песков сказал: «Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос. Но с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины»

Отвечая на вопрос УНИАН о формате и дате разговора, он сообщил, что переговоры пока согласовываются. «Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас», - сказал Песков.

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Он добавил, что «речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном», а будет ли это видеоконференция или нет – «это уже второстепенный вопрос».

«Речь идет об их общении. Будет ли это видео, или будет ли это голос – мы вам сообщим», - сказал он.

На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: «Я думаю, что гораздо быстрее».

Песков также сообщил, что Путин в ходе общения с Меркель и Макроном будет готов ответить на вопросы о критике Кремля Алексее Навальном, если их зададут.

При этом он подчеркнул, что Минские соглашения и сегодня являются единственной основой для урегулирования конфликта на Донбассе, и этот процесс вряд ли стоит усложнять. «Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины. А также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. И после этого этот документ был формализован и распространен в качестве документа ООН. Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», - сказал Песков, отвечая на вопрос, в чем причина того, что с «нормандским форматом» дела обстоят плохо.

Он отметил, что в данном документе обозначена четкая последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации. «Важен и набор мер, их содержательная сторона, суть предпринимаемых действий, и последовательность предпринимаемых действий. Не нужно ничего усложнять. Нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил», - заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, большая часть Парижских договоренностей также «выполнена не была». «Почему украинская сторона не выполняет эти договоренности - это вопрос, который нужно адресовать украинской стороне», - добавил он.

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Автор: Роман Цимбалюк