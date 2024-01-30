Если проводить параллели со Второй мировой, то Путин больше похож на Мусолини, проложившего Гитлеру дорогу.

Сравнение путинской России с гитлеровской Германией в контексте российского вторжения в Украину не является корректным. На самом деле историческая роль Путина близка к роли итальянского диктатора Бенито Муссолини, который проложил дорогу Гитлеру. И сегодня Путин тоже прокладывает путь более грозной силе, чем он сам – Китаю.

Такое мнение высказал офицер военной разведки в армии США Дин Д. Лагаттута в авторской статье для "Института современной войны" при Военной академии в Вест-Пойнте (США).

Он проводит много параллелей именно между Италией под руководством Мусолини и путинской Россией. В 1930-х годах Великобритания играла в мире ту же роль "увядающей сверхдержавы", которую сегодня играют США. Британцы стремились сотрудничать с Италией, чтобы вместе противостоять гитлеровской Германии. До недавнего времени Запад тоже видел в России партнера для противодействия Китаю.

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В 1935 году Италия, реализуя свои имперские амбиции, вторглась в Абиссинию (современная Эфиопия) и за год тяжелых боев оккупировала ее. Британия и Франция отказались вступать в войну с Италией, потому что не считали, что в Эфиопии есть их жизненно важные интересы. Не смогла ничего поделать и Лига наций - предшественница ООН.

"На протяжении всего итало-абиссинского конфликта был один внимательный наблюдатель: Адольф Гитлер. Он наблюдал, как авторитет Лиги Наций исчезал на его глазах. Самое важное то, что он был свидетелем того, как Италия использовала агрессию для достижения политических целей и не испытала серьезных последствий", – пишет Лагаттута.

По его мнению, именно это сейчас происходит в мире: Россия осуществляет агрессию против Украины, как это делала Италия с Эфиопией; США просто стоят в стороне, как когда-то Великобритания, а Китай внимательно за этим наблюдает, как когда-то наблюдала гитлеровская Германия.

"Успешное сдерживание сейчас может помешать следующему агрессору. Гитлер радостно наблюдал, как Лига Наций самовзрывалась. Успех Муссолини в Абиссинии воодушевил Гитлера на его пути к господству в Европе. Основное современное сравнение, которое приходит на ум, это угроза Китая и президента Си Цзиньпина, которые решат применить военную силу, чтобы вернуть господство над Тайванем", – считает Лагаттута.

Китайские посягательства на Тайвань

Как писал УНИАН, эксперты прогнозируют, что в случае попытки захвата Тайваня Китай столкнется с большими сложностями. С одной стороны кажется, что остров можно блокировать, а с другой - Тайвань также готовится к этому варианту, пытается усилить свои силы ПВО, ракетные возможности, усилить даже свои резервы – продуктов, оружия, говорят эксперты.

Также мы рассказывали, что Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил о неизбежном "воссоединении" Китая с Тайванем. Он подчеркнул, что "в этом заключается главный национальный интерес" и сослался на желания народа, причем по обе стороны Тайваньского пролива. Такие заявления он делает не впервые, однако в прошлом году тон был намного мягче, речь шла о членах одной семьи и надежде на совместный труд для общего процветания.

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