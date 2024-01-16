Глава МИД отметил, что российские военные сейчас гораздо лучше приспособлены к войне, но предсказал "больше поражений" для России в этом году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что война с Россией является "тяжелой", но отверг мысль о том, что президент России Владимир Путин сейчас выглядит сильнее после неудачного контрнаступления Украины летом. Об этом Кулеба сказал в интервью ABC News.

"Гитлер притворялся очень сильным в течение многих лет, и мы все знаем, чем это закончилось", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины признал, что российские военные "усвоили свои уроки" и теперь "гораздо лучше приспособлены к этой войне", но предсказал "больше поражений" для России в этом году.

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За последние недели российские войска смогли захватить небольшие участки территории на востоке Украины вокруг города Авдеевка. Однако министр иностранных дел Украины заявил, что эти "минимальные" российские достижения достались "чрезвычайно высокой ценой", и отверг мнение о том, что Россия сейчас имеет преимущество на поле боя.

В последние месяцы Украина постоянно запускала взрывные беспилотники по целям внутри международно признанных границ России. Кулеба отказался прямо комментировать эти атаки, однако намекнул, что Киев пытается показать, что война в Украине имеет негативное влияние у себя дома, в России.

"Я думаю, что полезно время от времени заставлять их [жителей России] осознавать, что реальность за пределами их телевизоров иная и может быть намного, намного хуже, чем их пропаганда", - сказал он, добавив, что "президент Путин должен объяснить своему народу, почему все это происходит".

Ситуация на фронте

Как заявлял командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сейчас находятся в "активной обороне" и сосредоточены на удержании позиций вдоль восточного участка фронта протяженностью 1000 км.

В то же время российские оккупационные войска, по словам командующего, в последнее время пытались перехватить инициативу накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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