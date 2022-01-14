Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил представителя РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова послом в Беларуси.
Указ Путина опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.
"Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь", - говорится в указе.
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Как сообщал УНИАН, Борис Грызлов возглавляет российскую делегацию в ТКГ с 26 декабря 2015 года - именно тогда бывший спикер Государственной думы РФ Грызлов был назначен полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Ранее МИД Беларуси одобрил назначение Грызлова российским послом.
Напомним, ранее Грызлов был министром внутренних дел Российской Федерации (2001-2003), председателем Государственной думы РФ IV и V созывов (2003-2011), постоянным членом Совбеза РФ (декабрь 2011 - апрель 2016).