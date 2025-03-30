Трамп не видит разницы между отношениями президентов и отношениями стран, поэтому его политика зависит от текущего настроения.

Российский диктатор успешно манипулирует Дональдом Трампом, эксплуатируя специфический образ мышления нового-старого президента США. Но Владимир Путин рискует переборщить и навредить себе такой стратегией. Такое мнение в интервью Politico высказал ветеран американской политики, советник президента США во времена первой каденции Трампа Джон Болтон.

"Трамп рассматривает международные отношения через призму своих личных отношений с иностранными лидерами. Поэтому он считает, что если у него хорошие отношения с Путиным, то и у США хорошие отношения с Россией. Это неправда, но он так думает. Он считает себя с Путиным друзьями", - говорит Болтон.

По его словам, Трамп действительно хочет, чтобы война в Украине как можно быстрее закончилась, поскольку считает ее "войной Байдена". По мнению Болтона, оптимальной стратегией Трамп видит предоставить России столько же уступок, сколько в его глазах получила Украина.

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Однако проблема в том, что Путин не считает Трампа своим другом, а лишь удачно манипулирует американским президентом, говорит Болтон. Примером таких манипуляций он в частности называет поддакивание Кремля сомнительному тезису о том, что "войны в Украине не было бы", если бы Трамп был президентом вместо Байдена. В этом же контексте Болтон вспоминает и освобождение двух американских граждан, которых Россия и Беларусь удерживали у себя в заложниках и недавно выгодно променяли на благосклонность Трампа.

Вместе с тем Болтон не исключает, что Путин может зайти слишком далеко в попытках манипулировать президентом США.

"Я думаю, что Путин должен быть очень осторожным, чтобы не перегнуть палку и не потерять некоторые из уступок, которые сделал Трамп. Трамп сделал заявление [в среду], которое указывает на то, что, возможно, он считает, что Путин тянет время. Поэтому не обязательно, что Путин получит все, что хочет. Он может допустить ошибку, но шансы сейчас в его пользу. И я думаю, что он действительно хочет не спешить, потому что считает, что импульс на поле боя течет в его направлении", - говорит Болтон.

Трамп начал сердиться на Путина

Предупреждение Болтона, вероятно, уже начало сбываться. Как писал УНИАН, ранее на этой неделе Трамп признал, что Путин тянет время вместо того, чтобы согласиться на предложенное временное перемирие. Тогда президент США назвал это частью переговорной стратегии Кремля.

Однако уже сегодня Трамп заявил в эфире американского телевидения, что он "очень зол" на Россию из-за нежелания согласиться на прекращение огня в Украине. Он также предупредил, что наложит санкции на российскую нефть, если Путин будет сопротивляться и дальше.

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