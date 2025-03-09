Путин манипулирует Трампом, чтобы тот считал его другом, - Болтон

Экс-советник Трампа уверен, что Путин хочет получить от Трампа максимум в рамках мирного соглашения.

Правитель России Владимир Путин пытается влиять на президента США Дональда Трампа, чтобы достичь собственных целей. Об этом заявил бывший советник Трампа Джон Болтон в комментарии с The Sun.

76-летний Болтон, который занимал пост советника президента по национальной безопасности в 2018-2019 годах, прежде чем его отношения с Трампом обострились, предупредил, что бывший агент КГБ Путин применит свои привычные тактики во время переговоров.

"Трамп считает, что они с Путиным друзья. Это не то, что думает Путин", - сказал Болтон.

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В то же время Болтон после своей отставки стал объектом критики со стороны Трампа, который назвал его очень тупым человеком" и "разжигателем войны".

Интервью с Болтоном состоялось на фоне очередного удара России по Украине, который унес жизни по меньшей мере 14 человек. По его мнению, Трамп восхищается лидерами, которые управляют без оппозиции.

"Они такие себе крутые парни, и Трамп тоже хотел бы быть крутым парнем", - пояснил он The Sun, говоря об отношении экс-президента США к Путину, Си Цзиньпину и Ким Чен Ыну.

Трамп обещал завершить войну в Украине за 100 дней и считает, что может заставить Россию сесть за стол переговоров. В то же время его администрация опасается, что Киев не согласится на компромиссы.

Болтон уверен, что Путин заинтересован в переговорах с Трампом, поскольку рассчитывает получить от него выгодные условия:

"Путин не хотел бы ничего лучше, чем подписать мирное соглашение в Украине с Трампом, потому что он считает, что может получить от Трампа то, что хочет. Он уже получил значительную часть этого. Трамп отказался от полного восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности. Никакого членства Украины в НАТО. Так что это хорошо для Кремля".

Путин и Трамп - последние новости

Как пишут СМИ, после трех лет войны и изоляции со стороны Запада, приход Дональда Трампа к власти в США открыл перед российским лидером Владимиром Путиным мир новых "грандиозных" возможностей.

Ранее президент Дональд Трамп пожаловался на ненависть Зеленского к Путину и отрицал, что играет на стороне российского диктатора. Он пояснил, что избегает критических заявлений в адрес хозяина Кремля из-за того, что это будет контрпродуктивно для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной.

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