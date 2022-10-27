Россия предпринимает попытки склонить Украину к переговорам.

В РФ уже все понимают перспективы событий в Украине. Дошло до того, что Владимир Путин якобы через африканского президента просит Владимира Зеленского о мирном плане.

О позиции главы страны-агрессора рассказал Алексей Арестович на канале ФЕЙГИН LIVE.

По его словам, Кремль пытается делать все, чтобы вытащить украинскую сторону и усадить за стол переговоров.

"Они понимают бесперспективность, причем в очень короткие сроки. Все эти концентрации войск, эти попытки не отдать, контратаковать у Сватово и Кременной. Это попытки обеспечить себе лучшую переговорную позицию. Они поняли, что эту войну проиграли... У них задача - сторговаться", - говорит Арестович.

По словам советника ОП, у них (Кремля, - УНИАН.) "часики тикают" не в их пользу. Так, артиллерийские снаряды у РФ заканчиваются, производства нет.

"Нет артиллерии - они вообще ничего не смогут сделать. И они это прекрасно знают", - говорит Арестович.

Поражения РФ в войне против Украины

29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 69 тыс. 220 человек.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что российским оккупационным войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне в Украине. Из-за этого захватчики настойчиво пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и заключенных.

Как сообщало издание NYT, потери, нанесенные российскому батальону, когда он пытался форсировать Северский Донец в мае 2022-го, стали одним из самых смертоносных столкновений войны. Согласно оценкам, основанным на общедоступных доказательствах, более 400 российских солдат были убиты или ранены.

Также огромной потерей в агрессии РФ против Украины стало потопление крейсера "Москва" 13 апреля.

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