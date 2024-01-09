В 1992-1995 годах Ратко Самац убивал гражданских лиц.

Уроженец Югославии боснийский серб Ратко Самац получил гражданство Российской Федерации. Об этом говорится в подписанном во вторник, 9 января, указе президента РФ Владимира Путина.

Ратко Самац - бывший офицер Югославской национальной армии, участник Гражданской войны 1992-1995 годов. Босния и Герцеговина добивалась его выдачи по подозрению в совершении военных преступлений против мирных граждан во время массовой резни в городе Ключ. Кроме того, он подозревается в убийстве в 1993 году трех гражданских мусульман.

В 2015 году сын двух погибших объявил вознаграждение за информацию об убийце родителей. Тогда Самац находился в РФ, куда приехал в 1999 году на лечение, получив вид на жительство.

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В 2013 году Минюст Боснии и Герцеговины объявил Самаца в международный розыск. Его задержали в январе 2016-го во время совместной операции Интерпола и ФСБ и поместили в СИЗО, впоследствии перевели под домашний арест.

В апреле того же года Генпрокуратура РФ отказала властям Боснии и Герцеговины в экстрадиции Самаца и освободила мужчину из-под ареста. Серба взяли на поруки тогдашняя уполномоченная по правам человека Элла Памфилова и несколько депутатов Госдумы РФ.

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