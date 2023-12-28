Она может лишиться паспорта, который только получила.

Певицу родом из Черкасс Анну Асти, которая последние годы живет и работает в стране-агрессор, хотят лишить гражданства России.

После выступления на скандальной "голой вечеринке" Насти Ивлеевой Асти может поплатиться. Министерство внутренних дел России уже начало проверку против певицы.

По данным росСМИ, предательница может лишиться российского паспорта, который совсем недавно получила.

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Стоит отметить, Асти еще до полномасштабной войны уехала в РФ. Там она строит свою музыкальную карьеру, а также открыла бизнес. Известно, что в начале большой войны Анна находилась в Украине. Несколько дней она пряталась в бомбоубежище со своими родными от российский ракет.

Однако вскоре ее муж-россиянин настоял на том, чтобы они вернулись в РФ. Несмотря на все, Асти продолжила там выступать и зарабатывать кровавые рубли.

"Голая вечеринка" Ивлеевой - что известно

Недавно Настя Ивлеева устроила в Москве "голую вечеринку", на которую позвала известных путинистов - Николая Баскова, Анну Асти, Диму Билана, Лолиту и других.

Они буквально устроили шабаш в то время, как оккупанты убивают украинцев.

Стоит отметить, что карма уже начала настигать россиян. Например, Ивлееву могут посадить за решетку до пяти лет. Также известно, что у нее в офисе уже прошли обыски. После этого девушка решила надавить на жалость и показать свои крокодиловые слезы.

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