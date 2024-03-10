Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, ей стыдно за позицию понтифика.

В Бундестаге возмущены заявлением Папы Римского с призывом о том, что Украине стоит инициировать переговоры с российскими оккупантами.

Как заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, ей стыдно за позицию понтифика. По ее словам, прежде чем склонять Украину к переговорам, Папа должен обратиться к российским преступникам.

"Перед тем, как украинские жертвы поднимут белый флаг, Папа должен громко и безошибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг - символ смерти и сатаны... И почему, во имя Бога, он не осуждает словесное, убийственное подстрекательство главы РПЦ и экс-агента КГБ Кирилла против украинского народа? Мне, как католику, стыдно, что он этого не делает", - сказала она.

Что сказал Папа Римский об Украине

Как писал УНИАН, накануне Папа Римский Франциск в интервью журналистам заявил, что в российско-украинской войне сторона, которая проигрывает, должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.

"Я считаю, что сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры", - сказал Франциск.

Позже Ватикану пришлось официально оправдываться из-за этих слов. В пресс-службе заявили, что фразу "белый флаг" предложил журналист, а понтифик использовал ее в своем ответе.

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