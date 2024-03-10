Накануне Папа Франциск заявил, что сила в том, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры.

Ватикану стоит поддержать Украину в борьбе за собственное выживание вместо того, чтобы повторять ошибки первой половины ХХ века. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Самый сильный тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами". Что касается белого флага, то из истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь", - написал он в соцсети Х.

Кулеба подчеркнул, что украинский флаг - сине-желтый, и украинцы не будут поднимать других флагов. Дипломат поблагодарил Папу Франциска за "постоянные молитвы за мир" и призвал приехать в Украину, чтобы поддержать миллионы украинских католиков и греко-католиков, а также остальных украинцев.

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Заявление Папы Франциска о "белом флаге"

Как писал УНИАН, накануне Папа Римский Франциск в интервью журналистам заявил, что в российско-украинской войне сторона, которая проигрывает, должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.

"Я считаю, что сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры", - сказал Франциск.

Позже Ватикану пришлось официально оправдываться из-за этих слов. В пресс-службе заявили, что фразу "белый флаг" предложил журналист, а понтифик использовал ее в своем ответе.

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