Умерла создатель конфет "Птичье молоко"

Кондитеру было 86 лет.

Сегодня, 24 апреля, в России скончалась Анна Фёдоровна Чулкова - создатель конфет "Птичье молоко".

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городской администрации г. Владивостока.

Анна Чулкова родилась в 1934 году. Работать на Владивостокской кондитерской фабрике она начала в 16 лет.

Как сообщается, в 1967 году в Москву созвали представителей кондитерских предприятий со всей страны и поставили перед ними задачу создать новую конфету с начинкой суфле. Над созданием трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Федоровна разработала самую удачную рецептуру. Так появились конфеты "Птичье молоко".