Умерла создатель конфет "Птичье молоко"
16:19, 24 апреля 2020Мир
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Кондитеру было 86 лет.
Анна Чулкова / Фото: vlc.ru
Сегодня, 24 апреля, в России скончалась Анна Фёдоровна Чулкова - создатель конфет "Птичье молоко".
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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городской администрации г. Владивостока.
Анна Чулкова родилась в 1934 году. Работать на Владивостокской кондитерской фабрике она начала в 16 лет.
Как сообщается, в 1967 году в Москву созвали представителей кондитерских предприятий со всей страны и поставили перед ними задачу создать новую конфету с начинкой суфле. Над созданием трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Федоровна разработала самую удачную рецептуру. Так появились конфеты "Птичье молоко".
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