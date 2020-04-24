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Умерла создатель конфет "Птичье молоко"

16:19, 24 апреля 2020
Мир
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Анна Чулкова / Фото: vlc.ru

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городской администрации г. Владивостока.

Анна Чулкова родилась в 1934 году. Работать на Владивостокской кондитерской фабрике она начала в 16 лет.

Как сообщается, в 1967 году в Москву созвали представителей кондитерских предприятий со всей страны и поставили перед ними задачу создать новую конфету с начинкой суфле. Над созданием трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Федоровна разработала самую удачную рецептуру. Так появились конфеты "Птичье молоко".

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