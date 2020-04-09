"Похудеть и подтянуть фигуру": Каменских рассказала, как сделать карантин продуктивным (фото)

Певица предупредила, что резкая смена своих привычек может закончиться стрессом.

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с фанатами порцией советов, как провести карантин максимально полезно.

Об этом идет речь в новом посте Каменских в ее Instagram.

В частности, певица советует осознать свои желания, записать цель и разбить ее на маленькие шаги.

"Например “похудеть и подтянуть фигуру”. Зачем? Чтобы быть здоровой, нравится себе еще больше, носить, что хочется, всегда красиво получаться на фото. Сколько нужно времени? Для начала, месяц. Что нужно делать? Правильно питаться и заниматься спортом", - написала она.

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Далее Каменских советует резко не менять привычки, объясняя это возможным стрессом.

"Для начала, просто пейте больше воды и замените конфеты на сухофрукты или фрукты. Питайтесь дробно и в одно время. Выработайте правильную пищевую привычку. Больше овощей, зелени. Меньше соленого, жареного. На этом же этапе начните делать с утра разминку и планку. Через несколько дней вы привыкните и вам этого уже будет мало. Вы сами захотите делать больше упражнений", - уверяет звезда, советуя "начать с малого".

Публикацию она сопроводила собственным фото в спортивном стиле.

Как сообщал УНИАН, ранее певица поделилась с фанатами свежим фото и дала советы о том, как следить за своим режимом при помощи приложений.