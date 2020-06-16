Трамп подписал указ о реформировании полиции после убийств афроамериканцев

Согласно документу, отныне полицейские будут ограничены в применении силы.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о реформировании полиции после убийства полицейскими афроамериканцев.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

"Президент Дональд Трамп во вторник подписал исполнительный указ о вопросах полицейской деятельности на фоне растущего давления и протестов по всей стране из-за смерти Джорджа Флойда, Брионы Тейлор, Рейшарда Брукса и других афроамериканцев от рук офицеров правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

При подписании Трамп заявил, что он только что встретился с семьями нескольких недавних жертв насилия полиции, которое привело к смертельным случаям.

"Я никогда не мог представить вашу боль или глубину ваших страданий, но я могу пообещать бороться за справедливость для всего нашего народа", - заявил Трамп.

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По словам президента США, подписанный им указ предусматривает выделение субсидий для оказания помощи департаментам полиции, чтобы представители полиции по каждому конкретному участку были подготовлены не нарушать требований в вопросе применения силы. Также указ предусматривает создание национальной базы данных жалоб чрезмерного применения силы и привлечения профессиональных психологов в ситуациях, когда необходимо реагировать в ненасильственных случаях - таких как пагубные привычки, беспризорность и психические заболевания.

В соответствии с указом, полицейские участки должны отвечать определенным стандартам и, в частности, речь идет о запрете применения приемов удушения в отношении другого лица кроме случаев, когда есть угроза жизни полицейских.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в американском Миннеаполисе во время задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть вызвала протесты как в Миннеаполисе, так и в других городах США и мира.

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