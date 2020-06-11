В американском Сиэтле протестующие захватили целый квартал, полицейские покинули свой участок

После ряда столкновений с протестующими правоохранители покинули местный полицейский участок, оставив участников акции без присмотра полиции.

В американском Сиэтле, где продолжаются акции протеста, во власти демонстрантов оказался целый район в центре города – Капитолийский холм.

Его объявили "Автономной зоной Капитолийского холма". Въезд в район прегражден баррикадами, сообщает New York Times

После ряда столкновений с протестующими правоохранители покинули местный полицейский участок, оставив участников акции без присмотра полиции. Однако, на этот раз обошлось без насилия и грабежей – люди обсуждали свои приоритеты и выступали с трибуны.

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Несмотря на это, президент США Дональд Трамп заявил, что город оказался во власти внутренних террористов.

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", – написал Трамп на своей странице в Twitter 11 июня, призвав протестующих соблюдать закон и порядок.

Кроме того, он раскритиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли, назвав их "леворадикалами" и заявив, что протестующие над ними насмехаются.

"Верните себе свой город немедленно. Если вы этого не сделаете, это сделаю я. Это не игра. Эти мерзкие анархисты должны быть немедленно остановлены. Пошевеливайтесь", – добавил Трамп.

В ответ Деркан посоветовала ему "спрятаться обратно в свой бункер", а Инсли – "не совать свой нос в дела штата Вашингтон".

Как сообщал ранее УНИАН, гибель американца вызвала протесты как в Миннеаполисе, так и в других городах США, которые переросли в массовые беспорядки и погромы.

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