Почти 3 тыс. человек задержаны, многие числятся пропавшими без вести.

С начала протестов против военной хунты в Мьянме погибли уже по меньшей мере 550 человек.

Читайте такжеВоенные в Мьянме застрелили 7-летнюю девочкуПятеро из них умерли в субботу, 3 апреля, пишет DW. По информации новостного издания Irrawaddy, трех демонстрантов застрелили солдаты в городе Монива в центральной части страны. Еще двое протестующих погибли на юго-западе Мьянмы.

По данным "Ассоциации поддержки политических заключенных" (AAPP), всего с начала протестов после военного переворота, состоявшегося 1 февраля, были убиты по меньшей мере 550 человек, среди которых 46 - дети.

Около 2 750 человек задержали. Еще на 126 человек выданы ордера на арест. Сотни людей, по информации Human Rights Watch, числятся пропавшими без вести.

Военный переворот в Мьянме

1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданские власти в манипуляциях во время выборов. Они объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему ВС.

После переворота в крупных городах страны начались акции протеста против военных, которые заканчивались столкновениями с силовиками. В марте действия военных осудили США и ЕС и ввели санкции.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал увеличить давление на военную хунту Мьянмы.

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Автор: Катерина Комолова