В Беларуси продолжаются протесты против режима Лукашенко / REUTERS
В Беларуси на акциях протеста уже задержали 92 человека.
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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
По его данным, основное число задержанных в Минске, но есть также в Смолевичах и Боровлянах.
Как сообщает Tyt.by, на улицах Минска и других городов стихийно образуются колонны протестующих. Из разных районов столицы поступают сообщения о разгонах - силовики массово задерживают людей.
Справка УНИАН
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 2 октября ограничительные меры были введены против 40 представителей режима Лукашенко. 6 ноября - еще против 14 чиновников, а также Александра Лукашенко.
- 7 декабря в Евросоюзе заявили о намерении ввести санкции еще против почти 40 физических и юридических лиц из Беларуси.
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