СМИ сообщают, что силовики массово задерживают людей в столице.

В Беларуси на акциях протеста уже задержали 92 человека.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По его данным, основное число задержанных в Минске, но есть также в Смолевичах и Боровлянах.

Как сообщает Tyt.by, на улицах Минска и других городов стихийно образуются колонны протестующих. Из разных районов столицы поступают сообщения о разгонах - силовики массово задерживают людей.

Справка УНИАН

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

2 октября ограничительные меры были введены против 40 представителей режима Лукашенко. 6 ноября - еще против 14 чиновников, а также Александра Лукашенко.

7 декабря в Евросоюзе заявили о намерении ввести санкции еще против почти 40 физических и юридических лиц из Беларуси.

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Автор: Светлана Закелова