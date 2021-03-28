Cейчас под действие закона о госзащите попадают судьи, должностные лица правоохранительных и контролирующих органов, сотрудники органов госохраны и их близкие.

В Беларуси государственным журналистам, силовикам и «всем тем, кто представляет интересы страны и людей» могут предоставить телохранителей.

Читайте такжеВ Минске проходят задержания: силовики "повязали" журналистов и одного оппозиционного политика (фото, видео)Об этом заявил заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов, пишет TUT.BY.

В проектной редакции внесения изменений в закон «О государственной защите» предусмотрены различные меры - «от физической защиты и вплоть даже до легендирования их данных» и, при необходимости, изменении внешности, заявил Рахманов.

Отмечается, что сейчас под действие закона о госзащите попадают судьи, должностные лица правоохранительных и контролирующих органов, сотрудники органов госохраны и их близкие.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября прошлого года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

27 марта в Минске был объявлен митинг у площади Бангалор. Ожидалось, что он станет первым массовым протестом против режима Александра Лукашенко в 2021 году. На улицах столицы с утра были колонны военной техники и омоновцы.

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Автор: Людмила Жерновская