В Минске 15 ОМОНовцев заявили об увольнении, другие силовики начали флешмоб против Лукашенко - соцсети (фото)

Белорусские силовики начали флешмоб в интернете против действий президента Беларуси.

В Минске после очередного задержания участников акции протеста рапорты об увольнении написали 15 бойцов ОМОН.

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Как сообщается в Telegram-канале "Nexta", 15 подчиненных руководителя минского ОМОНа Дмитрия Балабы "положили "ксивы" на стол своему начальнику".

«Приказ выходить против своего же народа стал для этих людей последней каплей», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что якобы около 30 ОМОНовцев являются носителями COVID-19, или же контактами первого уровня, что "снижает их боевой дух".

В белорусском сегменте интернета распространяются фотографии, как рабочие силовых структур демонстрируют солидарность с народом – выкладывают фотографии с листками, на которых написано: «Лукашенко не мой президент», «Я – 97%, я с народом», «Саша 3% – не мой выбор», «Свободу Бабарико (Виктор Бабарико – арестован оппозиционер - ред.)», «я давал присягу народу», и тому подобное.

«ОАЦ, КГБ, ОМОН, СК, прокуратура, милиция, группы быстрого реагирования - все они присоединяются к нашему флешмобу. Белорусские силовики – с народом!», – говорится в комментарии Telegram-канала "Nexta" к соответствующим фотографиям.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси 19 июня прошли акции протеста против репрессий во время подготовки к выборам президента.

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