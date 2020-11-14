Вместе с тем белорусская оппозиция заявила, что против правоохранителей, которые применяют силу и пытки к протестующим, не открыли ни одного уголовного дела.

В Беларуси за три месяца акций протеста были задержаны свыше 25,8 тысячи человек.

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Об этом оппозиционное "Народное антикризисное управление" сообщает в своем Telegram-канале со ссылкой на отчет МВД.

"В распоряжении НАУ есть внутренние отчеты МВД. По данным министерства, с 9 августа и до 3 ноября в Беларуси задержали больше 25 800 человек за "нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении". За это же время сотрудники составили больше 24 тысяч административных протоколов", - сказано в сообщении.

По данным отчета, со дня выборов белорусы подали в органы 4 тысячи заявлений о насилии со стороны сотрудников силовых структур.

"И все еще не заведено ни одного дела на силовиков за насилие и убийства", - заявили оппозиционеры.

Что этому предшествовало

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Виктория Токарева