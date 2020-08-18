Протесты в Беларуси: в МВД республики назвали число людей, которых до сих пор не освободили
20:18, 18 августа 2020Мир
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В неволе остаются десятки протестующих.
Силовики в Беларуси задержали тысячи человек / REUTERS
В Беларуси за участие в акциях протеста против действующего властного режима до сих пор остаются задержанными десятки человек.
Об этом заявили в пресс-службе МВД республики.
"В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - сообщила спикер ведомства Ольга Чемоданова.
По ее данным, списки задержанных размещены на стендах у входов в эти учреждения. В частности, по данным МВД, в минском Центре изоляции правонарушителей удерживают шестерых протестующих. С ними якобы проводят следственные действия.
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Протесты и задержания в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций.
- 13 августа их начали выпускать из изоляторов. По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.
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