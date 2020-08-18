Протесты в Беларуси: в МВД республики назвали число людей, которых до сих пор не освободили

В неволе остаются десятки протестующих.

В Беларуси за участие в акциях протеста против действующего властного режима до сих пор остаются задержанными десятки человек.

Об этом заявили в пресс-службе МВД республики.

"В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - сообщила спикер ведомства Ольга Чемоданова.

По ее данным, списки задержанных размещены на стендах у входов в эти учреждения. В частности, по данным МВД, в минском Центре изоляции правонарушителей удерживают шестерых протестующих. С ними якобы проводят следственные действия.

Читайте такжеЛукашенко подтвердил, что бросил на протестующих спецназовцев Вооруженных сил

Протесты и задержания в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций.

13 августа их начали выпускать из изоляторов. По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован