Журналисты предположили, что как минимум часть охраны стелы осуществляли курсанты Военной академии Республики Беларусь, в которую берут без возрастного ценза в 18 лет.

В сети появилось видео, на котором видно, что стелу «Минск - город-герой», под которую белорусы многократно выходили во время протестов, охраняют военнослужащие низкого роста и хрупкого телосложения. Так как их лица скрыты под балаклавами, даже приблизительно определить их возраст невозможно. Однако СМИ полагают, что это могут быть несовершеннолетние курсанты Военной академии Республики Беларусь.

Об этом говорится в расследовании издания Tut.by.

«Вот сколько лет этому мальчику? А это может эти, как их, из училища, может, суворовского, нет? Посмотрите, это же дети!» - эмоционально комментирует увиденное женщина, которая сняла ролик.

Также отмечается, что в отличие от большинства замеченных у стелы людей с оружием, на этих «детях» нет бронежилетов - только армейские разгрузки.

«Будь это действительно дети, отсутствие брони объясняется довольно логично - неокрепший детский позвоночник мало способствует постоянному ношению даже пятикилограммового «плитника», не говоря о стандартных армейских моделях массой под 10 килограммов - можно серьезно повредить здоровье на всю жизнь», - говорится в расследовании.

Журналисты предположили, что как минимум часть охраны стелы осуществляли курсанты Военной академии Республики Беларусь. И среди оцепления вполне могли быть несовершеннолетние, так как в Военную академию берут без возрастного ценза в 18 лет.

В Министерстве обороны журналистов заверили, что оцепление состояло исключительно из военнослужащих Республики Беларусь. Однако, по законодательству Беларуси, несовершеннолетние курсанты Военной академии также являются военнослужащими и дают присягу.

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Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников.

30 августа во время «Марша мира и независимости» вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Денис Прядко