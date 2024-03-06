Сегодня в Варшаве проходит новый массштабный протест фермеров.

Центр Варшавы парализован из-за второго за последние дни масштабного протеста польских фермеров. Демонстранты принесли антиукраинские и антиправительственные транспаранты, зажгли файеры и вступили в несколько столкновений с полицией, сообщает Polsat News.

В частности фермеры недовольны так называемым "Зеленым пактом для Европы" (Green Deal) - большой программой ЕС, направленной на снижение вредных выбросов, которая в значительной степени затрагивает интересы агропроизводителей. Второй важной причиной недовольства фермеров является поступление агропродукции из Украины, России и Беларуси.

"Нам больно. Это Зеленое соглашение - это конец для всех нас. Если власть нас не защитит, мы погибнем. Польши не будет", - сказал во время выступления один из лидеров протеста.

Изначально фермеры хотели зайти тракторными колоннами в центр Варшавы, но полиция заблокировали проход техники. Впрочем количество протестующих все равно оказалась достаточным, чтобы парализовать центр польской столицы.

Сообщается, что у входа в Канцелярию президента и штаб-квартиры "Гражданской Платформы" (партия действующего премьера Польши) произошли "опасные инциденты" с участием демонстрантов. Агрессивные фермеры начали срывать заграждения и бросать брусчатку в сторону полиции.

Также столкновения произошли в нескольких других локациях Варшавы, в частности у здания польского парламента - Сейма. Там протестующие тоже срывали брусчатку и бросали камни в полицейских. Несколько десятков человек задержала полиция. Сообщается о ранении нескольких полицейских и одного митингующего.

Также сообщается, что нескольким протестующим удалось прорваться непосредственно в здание Сейма.

Польско-украинский спор из-за зерна

Как писал УНИАН, польские фермеры уже длительное время блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза украинского зерна на польскую территорию.

Кроме того, мы рассказывали, что польские депутаты хотят ввести полное эмбарго на агропродукцию из Украины и России, чтобы угодить фермерам.

Между тем украинские чиновники говорят, что Украина готова к ограничениям ЕС на торговлю для примирения с Польшей, но есть условия. Украинское правительство считает, что Евросоюз должен запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции.

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