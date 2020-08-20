"Издевались и угрожали": на третий день протестов в Беларуси ОМОН обстрелял случайного прохожего (фото)

По словам потерпевшего, на него напали трое бойцов в 30 метрах от дома.

Житель Минска Павел Якимчик рассказал, как 11 августа, на третий день протестов в стране, по нему стреляли ОМОНовцы.

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«Я живу в районе Каменной Горки на улице Бурдейного. Вечером возле магазина «Алми» я увидел небольшое количество протестующих и автобус с ОМОНом. До дома было метров 200. Я быстро побежал. Но буквально в 30 метрах от дома наткнулся на микроавтобус с ОМОНом. По меньшей мере трое бойцов напали на меня, начали бить палками. Бросили на пол микроавтобуса», - рассказал Павел.

Он добавил, что пытался объяснить им ситуацию, показать документы, но они на это не обращали внимания. Подобрали еще несколько человек, над которыми тоже издевались:

«Поднимать голову было опасно, потому что сразу же били. Издевались, угрожали. Мне в автобусе досталось меньше некоторых били жестко, хотя меня взяли первым и допрашивали последним».

По его словам, в него попали три резиновые пули, одна из них - в предплечье.

«Проникающее ранение. Были еще два касательных ранения - в грудную клетку и в лопатку. Пожалуй, повезло, если бы корпус был под другим углом, могло быть гораздо хуже», - добавил парень.

По его мнению, некоторые пострадавшие останутся инвалидами:

«Со мной в палате лежал парень, который сигналил. Его остановили и угрожали огнестрельным оружием. Когда он вышел, ему выстрелили в ногу».

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: Катерина Шварц