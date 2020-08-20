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"Издевались и угрожали": на третий день протестов в Беларуси ОМОН обстрелял случайного прохожего (фото)

13:09, 20 августа 2020
Мир
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ОМОН в Беларуси обстрелял и избил случайного прохожего / фото radiosvoboda.org

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«Я живу в районе Каменной Горки на улице Бурдейного. Вечером возле магазина «Алми» я увидел небольшое количество протестующих и автобус с ОМОНом. До дома было метров 200. Я быстро побежал. Но буквально в 30 метрах от дома наткнулся на микроавтобус с ОМОНом. По меньшей мере трое бойцов напали на меня, начали бить палками. Бросили на пол микроавтобуса», - рассказал Павел.

Он добавил, что пытался объяснить им ситуацию, показать документы, но они на это не обращали внимания. Подобрали еще несколько человек, над которыми тоже издевались:

«Поднимать голову было опасно, потому что сразу же били. Издевались, угрожали. Мне в автобусе досталось меньше некоторых били жестко, хотя меня взяли первым и допрашивали последним».

По его словам, в него попали три резиновые пули, одна из них - в предплечье.

«Проникающее ранение. Были еще два касательных ранения - в грудную клетку и в лопатку. Пожалуй, повезло, если бы корпус был под другим углом, могло быть гораздо хуже», - добавил парень.

В парня попали три пули / фото radiosvoboda.org

По его мнению, некоторые пострадавшие останутся инвалидами:

«Со мной в палате лежал парень, который сигналил. Его остановили и угрожали огнестрельным оружием. Когда он вышел, ему выстрелили в ногу».

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Автор: Катерина Шварц

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