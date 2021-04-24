Надежды на спасение экипажа из 53 человек тают: официальные лица заявляют, что запас кислорода у них должен был закончиться сегодня утром.

Индонезийская подлодка KRI Nanggala-402 найдена на дне Балийского моря, на глубине около 850 метров. Сама подлодка рассчитана на глубину до 500 метров.

Читайте такжеВ Индонезии исчезла военная подлодка: кислород на борту вскоре может закончитьсяОб этом сообщил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно, передает Reuters. По его словам, индонезийские поисковики обнаружили обломки пропавшей подводной лодки в Балийском море в среду. Он рассказал, что спасатели нашли детали торпедного аппарата, емкость для смазки перископа и молитвенные коврики.

Надежды на спасение экипажа из 53 человек тают: официальные лица заявляют, что запас кислорода у них должен был закончиться сегодня утром.

Индонезийская подлодка пропала во время учений 21 апреля. KRI Nanggala-402 сконструирована в Германии в 1981 году, в 2011-м ее модернизировали. Эта подлодка — одна из пяти, стоящих на вооружении ВМС Индонезии.

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Автор: Ирина Погорелая