Нидерланды приостановили усыновление детей из-за рубежа после того, как обнаружили, что некоторые из них были похищены или куплены у биологических родителей.
Читайте такжеБагровые реки: село в Индонезии затопило водой красного цвета (видео)Об этом пишет BBC.
За последние полвека граждане Нидерландов в целом усыновили около 40 тысяч детей из 80 стран.
Правительственная комиссия расследует усыновление детей из Бангладеш, Бразилии, Колумбии и Индонезии в период с 1967 по 1988 год. В отдельных случаях речь может идти о том, что дети на их родине были украдены у биологических родителей или проданы под давлением.
В комиссии отмечают, что об этом могли знать отдельные нидерландские чиновники. Также есть основания полагать, что злоупотребления касаются не только периода 1967-1988 годов, а могут иметь место даже сегодня.
"Это будет болезненно для некоторых людей, но давайте не забывать причину этого решения: прекращая усыновления, мы защищаем детей и их биологических родителей", - сказал министр правовой защиты Сандер Деккер.
Он добавил, что следующий состав правительства должен будет заняться тем, как решать проблему.
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