Молдавский лидер подчеркнула, что всегда требовала вывода войск РФ с Приднестровья.

Признание Парламентской ассамблеей Совета Европы того, что Российская Федерация оккупировала Приднестровье, связано с ситуацией в Украине.

Решение ПАСЕ по Приднестровью прокомментировала президент Молдовы Майя Санду и отметила, что всегда требовала вывода российских войск с захваченной территории, пишет point.md.

"Это решение касалось Украины и касалось конкретной ситуации в Украине, особенно военной агрессии Российской Федерации против Украины…", - отметила лидер государства.

Напомним, 15 марта ПАСЕ приняла резолюцию, которой, в частности, признала, что РФ оккупировала часть территории Молдовы - Приднестровье.

Приднестровье на таком высоком уровне впервые официально признали оккупированной территорией. Ранее в Совете Европы эту территорию называли "под эффективным контролем" РФ.

В Молдове в 1992-м были бои за Приднестровье, позже конфликт стал замороженным. На территории Молдовы была создана самопровозглашенная "Приднестровская Молдавская Республика".

В Украине 24 февраля началась война - Россия пошла на полномасштабное вторжение.

9 марта Генштаб Вооруженных сил Украины предупредил, что РФ способна привлечь к боям в нашей стране военных из Приднестровья.

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