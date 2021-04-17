Отметим, после смерти Филиппа 9 апреля 2021 года гроб с его телом был помещен в частную часовню королевы в замке, которую он спроектировал сам под наблюдением за проектом реставрации после пожара на территории 1992 года.

Королева Елизавета II, возможно, больше не вернется в Букингемский дворец, как свою постоянную лондонскую резиденцию, а останется жить в Виндзоре.

Об этом со ссылкой на западные СМИ пишет ТСН.uа.

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Издание Hello! ссылаясь на Daily Mail сообщает, что королева навсегда переезжает в Виндзорский замок после смерти своего мужа принца Филиппа. Монархиня вернется в Лондон по работе, но не будет останавливаться во дворце, а Виндзорский замок станет для нее постоянной резиденцией.

После смерти мужа принца Филиппа, именно Виндзорский замок будет иметь большее значение для Елизаветы II. Хотя Ее Величество по-прежнему будет проводить лето в Балморале и Рождество в Сандрингеме, если ситуация с пандемией будет этому способствовать.

Отметим, после смерти Филиппа 9 апреля 2021 года гроб с его телом был помещен в частную часовню королевы в замке, которую он спроектировал сам под наблюдением за проектом реставрации после пожара на территории 1992 года. Эта комната находится рядом с личными апартаментами Ее Величества, поэтому Филипп находился рядом со своей женой все это время. Елизавета II также была рядом с мужем в последние часы его жизни.

После церемонии прощания в Виндзоре, герцог будет похоронен в Королевском склепе часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, но это не будет его последний приют. В конце концов, когда придет время Елизаветы II, и она покинет этот мир, тело Филиппа переведут в мемориальную часовню короля Георга VI, где он будет находиться рядом со своей женой. В этой часовне покоятся отец Елизаветы II, король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет.

Смерть принца Филиппа

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Автор: Виктория Гордиенко