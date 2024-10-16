В частности, в такой ситуации так называемая путинская "СВО" теряет смысл.

Немедленное приглашение Украины к членству в НАТО, в соответствии с первым пунктом Плана победы, сведет на нет все потуги российского диктатора Владимира Путина в войне.

Об этом военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь сказал в эфире на Радио NV. "Приглашение Украины в НАТО - это ключевое решение относительно того, как видит себя Украина, как видят Украину союзники и как видит Украину Россия - страна-агрессор. Потому что до последнего момента, как бы хорошо к нам не относилось НАТО, союзники - все же, мы были в серой зоне", - сказал Самусь.

Эксперт пояснил, что не приглашение Украины в Альянс оставляет пространство для маневра как для РФ, так и западных партнеров, даже для того, чтобы можно было торговаться.

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"Вопрос приглашения в НАТО может быть предметом торга, потому что помним, что первый или второй пункт путинского ультиматума - это всегда невозможность вступления Украины в НАТО и провозглашение нейтрального статуса. Это недаром, потому что пребывание Украины в нейтральном статусе оставляет нас в буферной зоне, и дает возможность России всегда надеяться на установление над нами контроля и фактически разрушение украинской нации. То есть, приглашение в НАТО означает, будет ли вообще иметь шанс Путин когда-нибудь разрушить украинскую нацию. Если нас приглашают, тогда, вся эта война, "СВО", как угодно - все эти потуги Путина теряют смысл", - подчеркнул Самусь.

В частности, по его мнению, если Украину приглашают в Альянс, сколько бы Путин не разрушал украинские города, он уже никогда фактически не получит Украину. "А на самом деле ему нужна вся Украина. Ему надо разрушить нашу государственность и нацию", - сказал эксперт.

В этой связи, приглашение в НАТО - это геополитический вопрос перехода Украины из буферной зоны в военно-стратегическое пространство Запада - евроатлантическое пространство.

При этом, он считает, что с одной стороны, вопрос приглашения Украины в НАТО выглядит как самый легкий, потому что для этого приглашения не надо никаких материальных, военных или экономических ресурсов. "Это политическое решение, прежде всего президента США, который является лидером НАТО. И я думаю, что все остальные лидеры, включая Венгрию и Словакию, не будут категорически против. Они могут выставить замечания, начнут торговлю, но, в конце концов, они согласятся, если подавляющее большинство стран будет за", - считает Самусь.

Эксперт сказал, что приглашение в НАТО - это финал процесса. Например, приглашение в Евросоюз, это лишь начало процесса.

Вступление Украины в НАТО

Ранее стало известно, что Украина планирует стать членом НАТО в пределах границ 1991 года. Другой формат не обсуждался.

А президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина точно станет членом НАТО, однако это произойдет после ее вступления в ЕС.

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