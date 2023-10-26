МИД Израиля призвал российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАСа.

Израиль осудил визит террористов ХАМАС в Россию и призвал власти страны "немедленно изгнать террористов".

"Призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАСа", - заявили в МИД Израиля после того, как стало известно о визите представителей террористической группировки в Москву.

"ХАМАС - террористическая организация, худшая, чем ИГИЛ. Руки главарей ХАМАСа запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков. Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАСа в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАСа", - говорится в сообщении израильского МИД.

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Визит террористов ХАМАС в Россию - детали

Делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком приехала с визитом в Москву.

Сначала о визите боевиков в РФ сообщили росСМИ, затем эту информацию подтвердили в МИД РФ. В МИД РФ только сообщили, что с ХАМАС обсуждался вопрос немедленного освобождения иностранных заложников, находящихся в секторе Газа, а также эвакуация иностранцев.

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