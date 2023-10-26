Кроме того, по данным СМИ, в настоящее время в Москве находится замглавы МИД Ирана Али Багери Кани.

Делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком приехала с визитом в Москву.

Сначала о визите боевиков в РФ сообщили росСМИ, затем эту информацию подтвердили в МИД РФ. При этом не уточняется с кем именно будут встречаться боевики во время нахожденя в РФ.

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В МИД РФ только сообщили, что с ХАМАС обсуждался вопрос немедленного освобождения иностранных заложников, находящихся в секторе Газа, а также эвакуация иностранцев.

Кроме того, по данным СМИ, в настоящее время в Москве находится замглавы МИД Ирана Али Багери Кани.

Заранее об этих визитах инфомации не было.

ХАМАС напал на Израиль

7 октября движение ХАМАС напало на Израиль. Боевики прорвали ограждение и проникли в несколько израильских кибуцов. Там боевики убивали гражданских и захватывали людей в плен. По последним данным, в плену на территории сектора Газа могут находится около 200 пленных.

Израиль согласился отсрочить вторжение в Газу, чтобы США могли быстро развернуть противоракетную оборону на Ближнем Востоке.

Сегодня ночью Армия обороны Израиля совершила целенаправленный рейд в северной части Газы с использованием танков. Эта операция была проведена в рамках подготовки района к следующим этапам боевых действий.

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