Пакет поддержки состоит из трех компонентов.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил о готовности предоставить непризнанному Приднестровью три миллиона кубометров газа в кредит.

Как пишет издание NewsMaker, Европейский Союз может предоставить левому берегу Днестра грантовый пакет поддержки, который поддержит Еврокомиссия. Если Приднестровье не согласится, то должно либо вернуть эти три миллиона кубометров газа, либо заплатить за них.

"Сегодня мы утвердим кредит для левого берега Днестра, чтобы поддержать давление в газовой системе. Это даст нам передышку до 31 января".

В целом пакет поддержки ЕС состоит из трех компонентов. Второй пункт называется "экстренная интервенция" и охватывает период с 1 по 10 февраля. Он предусматривает предоставление гранта в размере 30 миллионов евро на закупку газа для производства электроэнергии для правого берега по "антикризисным ценам" и обеспечения потребления левого. Третьим пунктом является комплексная программа энергетической устойчивости Молдовы на следующие два года.

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Энергетический кризис в Приднестровье

Как известно, Россия обвинила "Молдовгаз" в задолженности и прекратила поставки газа в Молдову и непризнанное Приднестровье.

Из-за этого на левом берегу Днестра возникли серьезные проблемы с энергоснабжением, газом, отоплением и горячей водой.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что Киев предлагал свою помощь, однако ответа так и не получил.

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