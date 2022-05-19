Страна импортирует 50% газа из РФ.

Турция импортирует 50% природного газа из России и не собирается от него отказываться. Страна также не намеренна разрывать отношения с Путиным и РФ, так как считает их "стратегически важными".

Такие заявления сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью порталу Hurriyet.

"Что касается войны России и Украины, то, конечно, мы сейчас проводим сбалансированную политику и в отношении России, и в отношении Украины. И в этой политике баланса, конечно, я не намерен разрывать связи с господином Путиным, или господином Зеленским", — заявил Эрдоган.

Далее президент сообщил, что Турция будет продолжать работу в избранном направлении с целью избежать мировой войны. По словам президента, глобальный конфликт никому не пойдет на пользу. Затем Эрдоган объяснил, почему Турция не будет разрывать отношения с Россией.

"У нас есть связи с обеими сторонами [Украиной и РФ — УНИАН]. С Россией мы имеем проект в атомной энергетике — АЭС "Аккую". Надеюсь, в течение следующего года мы завершим и откроем ее... Опять же, откуда мы берем 50% природного газа, который сейчас используем? Поставляем из России. Для нас это стратегически важные отношения. И мы не можем разорвать эти отношения", — сообщил Эрдоган.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Турция занимает нейтральную позицию. Она закрыла проход военных кораблей в Черное море через Босфор, однако отказалась предоставлять нашей стране ЗРК С-400. Турция также не пыталась поддержать украинских беженцев, а вот для российских туристов государство решило создать отдельную авиакомпанию.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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