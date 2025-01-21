Канцлер Германии выразил осторожный оптимизм относительно дальнейших германо-американских отношений.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Соединенные Штаты являются ближайшим союзником страны за пределами Европы и выразил "осторожный оптимизм" относительно дальнейших отношений. Об этом он сказал 21 января в речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, комментируя приход Дональда Трампа на пост президента США, пишет Reuters.

"Соединенные Штаты являются нашим ближайшим союзником за пределами Европы. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы это так и оставалось", - сказал Шольц.

Как отмечает издание, при этом он ссылался на "хорошие предварительные переговоры" с администрацией Трампа. Также канцлер подчеркнул важность сохранять "холодные головы" на фоне неопределенности.

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"В мире, который постоянно находится на грани нервного срыва, если смотреть сквозь призму социальных сетей, нужны холодные головы. Не каждая пресс-конференция в Вашингтоне, не каждый твит должны немедленно погружать нас в взволнованные, экзистенциальные дебаты", - отметил канцлер.

Также он сказал, что сотрудничество между Европой и Соединенными Штатами "является ключевым для мира и безопасности во всем мире, а также экономического прогресса".

Шольц выразил надежду, что "Трамп будет держать мир на ногах в течение следующих лет, особенно в сферах энергетической и климатической политики, торговли и внешней политики".

Предыдущие заявления Шольца по поводу президентсва Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, Шольц оценил, сократится ли помощь Украине от США с приходом Трампа к власти. Он отметил, что не ожидает "немедленного сокращения поддержки Украины со стороны США в ближайшем будущем".

Также Шольц заявлял, что дружеские отношения миллиардера Илона Маска, который есть в команде Трампа, с ультраправыми "ставят под угрозу" демократию в Европе. По словам канцлера, он не против того, чтобы Маск выступал за свободу слова, однако, отметил, "его переход на сторону ультраправых, то ли из бизнес-интересов, то ли по причинам, связанным с его собственной политической позицией, является неприемлемым".

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