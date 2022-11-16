Павел Климкин также удивился поведению Сергея Лаврова на саммите.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что российский правитель Владимир Путин отказался ехать на саммит G20 из-за страха умереть.

"Саммит G20 был не просто унижением для Путина. Путин вел себя очень по-хамски. Он не позволил себе обратиться к лидерам G20 даже в режиме онлайн. Я считаю, что главной причиной того, чего он не поехал на саммит G20, стало не состояние здоровья, не желание быть в Москве, или какие-то другие причины, а обычный страх. Страх за свою жизнь. Путин очень боялся, что его просто ликвидируют на Бали", - пояснил Климкин для "Эспрессо".

Дипломат также удивился поведению Сергея Лаврова на саммите.

Видео дня

"Что касается Лаврова, то это вообще было что-то странное. Он встретился с китайским министром МИД и генеральным секретарем ООН и на этом все. Это значит меньше, чем ничего. Хочу также подчеркнуть, что решение Путина не поехать на саммит G20 еще ему аукнется. Особенно это чувствуют в российских элитах. Поскольку всем становится понятным, что с Путиным никто не хочет иметь дела", - добавил он.

Саммит G20

Во вторник, 15 ноября, в первый день двухдневного саммита "Большой двадцатки", проходящего в Индонезии, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением.

В своем выступлении он обратился к "странам G19" и заявил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Президент также предложил "формулу мира" из 10 пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: