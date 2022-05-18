Она отметила, что присутствие там российских военных нарушает нейтральный статус ее страны.

Президент Молдовы Майя Санду, выступая в Европарламенте, потребовала вывести российских военных из Приднестровья.

Молдавский президент подчеркнула, что в настоящее время нет непосредственной угрозы того, что страна будет втянута в войну в Украине, передает point.md. При этом Санду напомнила, что Молдова - нейтральная страна.

"Хотя, для того, чтобы по-настоящему быть нейтральным, необходимо вывести российские войска с нашей территории. Потому что их присутствие фундаментально нарушает наш нейтральный статус и независимость", - сказала Санду.

Она сказала, что приднестровский конфликт представляет собой один из многочисленных вызовов для Молдовы.

Она отметила, что власти настроены решить этот вопрос мирным путем с сохранением суверенитета и территориальной целостности Молдовы."Мы не хотим войны или дестабилизации", - сказала Санду.

Также она отметила, что Россия напала на соседнее государство, как это делали страны в прошлом, и "ввергла в безграничную трагедию народы Украины и всего европейского континента". "Они хотели превратить Украину в то, чем никто не хотел бы стать - геополитический придаток более сильного соседа. Мы все надеялись и ждали, что эти времена уже никогда не вернутся. Но они вернулись", - заявила Санду.

Также Санду подчеркнула, что Молдова поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины: "Крым - Украина, Донбасс - Украина, Киев - Украина, и всегда будут Украиной".

Российские военные в Приднестровье

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России.

Власти Молдовы неоднократно требовали вывода группы российских войск с территории Приднестровья, а парламент Молдовы считает ее нахождение одной из основных угроз национальной безопасности страны.

В июне 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из Приднестровья, однако Россия назвал резолюцию "пропагандистским ходом" и заявила, что не собираются ее исполнять.

Категорически против вывода российских войск выступал бывший президент Молдовы Игорь Додон. На сегодняшний день все ветви власти Молдовы требуют незамедлительного вывода находящихся на территории страны российских войск.

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