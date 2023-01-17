Президент России способен направить все ресурсы своей страны на ведение войны, отметил литовский лидер.

Российский президент Владимир Путин осознает, что просчитался насчет войны РФ против Украины.

Лидер россиян в отчаянии и может направить все ресурсы и усилия РФ на ведение войны, игнорируя социальные нужды, рассказал президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Что меня волнует - это то, что Путин осознает, что был неправ в отношении расчетов по этой войне. Он в отчаянии. Это означает, что он может сконцентрировать все усилия и ресурсы... Российской Федерации, игнорируя экономические и социальные потребности...", - заявил литовский лидер.

Видео дня

Война России против Украины - сегодня это надо знать

Россияне потерпели ряд сокрушительных поражений в Украине, в частности, потеряли контроль над Херсоном. По состоянию на 17 января потери России в Украине составляют примерно 116 950 противников.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в этом году Украина победит РФ.

Справка УНИАН. Форум в Давосе 2023 открылся 16 января и продлится до 20 числа. На мероприятии нет российских делегаций.

Вас также могут заинтересовать новости: